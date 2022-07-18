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В Башкирии в сгоревшей бане нашли тело 78-летней женщины

В Башкирии в сгоревшей бане нашли тело 78-летней женщины

23:00, 18 июл 2022

18 июля, в 05:16 в службу спасения поступил звонок из Янаульского района Башкирии. Местные жители сообщили о сильном пожаре.

Спасатели приехали на улицу Молодежную села Шудек. На месте они увидели, что огнем охвачена баня площадью 16 кв. м. Пожарным удалось потушить пламя к 05:27, но постройка полностью сгорела. В ее обломках обнаружили тело 78-летней женщины.



Сейчас сотрудники МЧС Башкирии выясняют причину пожара. На месте работает следственно-оперативная группа.

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Источник: proural.info
Фото: пресс-служба МЧС Башкирии
Теги: Янаульский район происшествия пожар
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