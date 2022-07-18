В Башкирии в сгоревшей бане нашли тело 78-летней женщины

23:00, 18 июл 2022

18 июля, в 05:16 в службу спасения поступил звонок из Янаульского района Башкирии. Местные жители сообщили о сильном пожаре.



Спасатели приехали на улицу Молодежную села Шудек. На месте они увидели, что огнем охвачена баня площадью 16 кв. м. Пожарным удалось потушить пламя к 05:27, но постройка полностью сгорела. В ее обломках обнаружили тело 78-летней женщины.







Сейчас сотрудники МЧС Башкирии выясняют причину пожара. На месте работает следственно-оперативная группа.



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Фото: пресс-служба МЧС Башкирии