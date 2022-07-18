В Башкирии в сгоревшей бане нашли тело 78-летней женщины
23:00, 18 июл 2022
18 июля, в 05:16 в службу спасения поступил звонок из Янаульского района Башкирии. Местные жители сообщили о сильном пожаре.
Спасатели приехали на улицу Молодежную села Шудек. На месте они увидели, что огнем охвачена баня площадью 16 кв. м. Пожарным удалось потушить пламя к 05:27, но постройка полностью сгорела. В ее обломках обнаружили тело 78-летней женщины.
Сейчас сотрудники МЧС Башкирии выясняют причину пожара. На месте работает следственно-оперативная группа.