В Башкирии 19-летний парень насмерть сбил пешехода

10:37, 05 май 2023

По информации ГИБДД Башкирии, в результате аварии на трассе Белорецк — Учалы — Миасс погиб 43-летний мужчина.



По данным ведомства, трагедия произошла вечером в четверг, 4 мая, когда пешеход попытался остановить попутку на дороге без светоотражающих элементов, и был сбит насмерть 19-летним водителем ВАЗ-2199.







В настоящее время полицейские проводят проверку данного инцидента.



По теме:

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео