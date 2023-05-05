В Башкирии 19-летний парень насмерть сбил пешехода
10:37, 05 май 2023
По информации ГИБДД Башкирии, в результате аварии на трассе Белорецк — Учалы — Миасс погиб 43-летний мужчина.
По данным ведомства, трагедия произошла вечером в четверг, 4 мая, когда пешеход попытался остановить попутку на дороге без светоотражающих элементов, и был сбит насмерть 19-летним водителем ВАЗ-2199.
В настоящее время полицейские проводят проверку данного инцидента.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
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