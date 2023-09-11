В Башкирии после ДТП водителя зажало в перевернувшемся «Матизе»

09:09, 11 сен 2023

На территории Баймакского района Башкирии зафиксировано ДТП между двумя автомобилями. Информацию об этом передали в пресс-центре Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.

Происшествие случилось на автодороге, соединяющей Сибай и Баймак, где столкнулись автомашины «Лада Гранта» и Дэу Матиз, после чего иномарка оказалась в кювете.

В результате инцидента водитель Дэу зажало в салоне автомобиля. Спасатели освободили мужчину и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ