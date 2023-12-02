На трассе в Башкирии произошла авария с участием отечественных легковушек
В субботу, 2 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие на одной из автомобильных трасс в Туймазинском районе Республики Башкортостан.
По предварительной информации, около деревни Агиртамак столкнулись два отечественных легковых автомобиля - ВАЗ-2112 и Lada Kalina.
На место происшествия прибыли сотрудники спасательных служб, правоохранительных органов и бригада скорой медицинской помощи. Согласно поступившей информации, в результате столкновения травмы получили два человека, которым была оказана своевременная медицинская помощь.
По предварительной версии, причиной ДТП могли стать погодные условия. В связи с этим, спасательные службы призывают всех участников дорожного движения к повышенному вниманию и осторожности на дорогах.
Детали произошедшего в настоящее время уточняются.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
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