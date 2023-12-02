Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии автоцистерна с каустической содой слетела с трассы и опрокинулась

В Башкирии автоцистерна с каустической содой слетела с трассы и опрокинулась

В Республике Башкортостан на трассе в направлении Оренбурга в районе населенного пункта Толбазы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автоцистерны, перевозившей щелочь - каустическую соду в жидком виде. Транспортное средство внезапно съехало с проезжей части и перевернулось.

К месту аварии прибыли сотрудники регионального МЧС. Они тщательно осмотрели цистерну и установили, что утечки содержимого в окружающую среду не произошло. В результате инцидента транспортные потоки по Оренбургскому шоссе не были заблокированы.

Водитель автоцистерны был осмотрен бригадой медиков и госпитализирован в лечебное учреждение. По предварительной версии, причиной происшествия стала усталость водителя за рулем.

В Башкирии маршрутный автобус столкнулся с мусоровозом

Читайте также:

В Башкирии маршрутный автобус столкнулся с мусоровозом
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Видео: МЧС по РБ
Теги: Аургазинский район происшествия аварии
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok