В Башкирии автоцистерна с каустической содой слетела с трассы и опрокинулась

В Республике Башкортостан на трассе в направлении Оренбурга в районе населенного пункта Толбазы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автоцистерны, перевозившей щелочь - каустическую соду в жидком виде. Транспортное средство внезапно съехало с проезжей части и перевернулось.

К месту аварии прибыли сотрудники регионального МЧС. Они тщательно осмотрели цистерну и установили, что утечки содержимого в окружающую среду не произошло. В результате инцидента транспортные потоки по Оренбургскому шоссе не были заблокированы.

Водитель автоцистерны был осмотрен бригадой медиков и госпитализирован в лечебное учреждение. По предварительной версии, причиной происшествия стала усталость водителя за рулем.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ

Видео: МЧС по РБ