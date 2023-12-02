Массовая авария в Кугарчинском районе Башкирии: погиб водитель, много пострадавших
В субботу, 2 декабря, на автодороге Магнитогорск-Ира, в районе 375-го километра, произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом, в котором участвовали три автомобиля.
Как сообщается, примерно в 13 часов дня в Кугарчинском районе Башкирии водитель автомобиля ВАЗ-2112 по неустановленной пока причине выехал на полосу встречного движения. В результате маневра отечественный легковой автомобиль столкнулся по касательной с двигавшимся навстречу автомобилем Тойота RAV4, а затем лоб в лоб с автомобилем Фольксваген Tiguan.
В результате аварии водитель ВАЗа погиб на месте происшествия от полученных травм. С места аварии с травмами различной степени тяжести госпитализированы водитель и пассажир автомобиля Фольксваген Tiguan. На месте медицинскую помощь оказали двум пассажирам отечественного автомобиля.
По данному факту проводится расследование для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Видео: ГИБДД по РБ
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