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Массовая авария в Кугарчинском районе Башкирии: погиб водитель, много пострадавших

Массовая авария в Кугарчинском районе Башкирии: погиб водитель, много пострадавших

В субботу, 2 декабря, на автодороге Магнитогорск-Ира, в районе 375-го километра, произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом, в котором участвовали три автомобиля.

Как сообщается, примерно в 13 часов дня в Кугарчинском районе Башкирии водитель автомобиля ВАЗ-2112 по неустановленной пока причине выехал на полосу встречного движения. В результате маневра отечественный легковой автомобиль столкнулся по касательной с двигавшимся навстречу автомобилем Тойота RAV4, а затем лоб в лоб с автомобилем Фольксваген Tiguan.

В результате аварии водитель ВАЗа погиб на месте происшествия от полученных травм. С места аварии с травмами различной степени тяжести госпитализированы водитель и пассажир автомобиля Фольксваген Tiguan. На месте медицинскую помощь оказали двум пассажирам отечественного автомобиля.

По данному факту проводится расследование для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Видео: ГИБДД по РБ
Теги: Кугарчинский район происшествия аварии
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