В Башкирии нашли убитым пропавшего 36-летнего мужчину

Трагическая история развернулась в одном из сел Кигинского района Башкирии в конце прошлого года. 22 декабря обеспокоенный отец обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже своего 36-летнего сына. Мужчина сообщил, что его сын в тот роковой день ушел из дома и с тех пор перестал выходить на связь.

В ходе расследования подозрение пало на 49-летнего местного жителя. Как выяснилось, он испытывал личную неприязнь к пропавшему и ревновал его к своей супруге.

Под давлением улик подозреваемый сознался в содеянном. Он рассказал следователям, что в тот роковой день заехал в дом сестры своей жены, где в это время гостил и его обидчик. Вспыхнувшая ссора закончилась трагедией - злоумышленник в приступе ярости нанес потерпевшему не менее 20 ударов по голове и телу различными предметами, что и стало причиной его смерти.

Чтобы скрыть следы преступления, убийца погрузил тело в багажник автомобиля и отвез в укромное место под одним из мостов неподалеку от села, где его впоследствии и обнаружили оперативники по указанным ориентирам.

В настоящее время подозреваемый взят под стражу. Следствие по делу продолжается. Эта мрачная история еще раз напоминает о ценности человеческой жизни и опасности необдуманных поступков, совершаемых в порыве гнева.

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Автор: Семен Подгорный