Цены на лекарства в Башкирии поползли вверх

В последнее время в аптеках Башкирии наблюдается заметный рост цен на отдельные лекарственные препараты. Как сообщает Башкирское управление статистики, за прошедшую неделю с 20 по 27 ноября 2023 года произошло повышение стоимости ряда популярных медикаментов.

В частности, на 3,6 процента подорожал "Корвалол" - теперь флакон объемом 25 миллилитров стоит в среднем 41,01 рубль. Также на 1,5 процента выросла цена мази "Левомеколь" (40 граммов) - до 188,73 рубля. На 1,4 процента стали дороже поливитамины (упаковка из 10 штук) - их средняя стоимость достигла 99,95 рубля. Еще на 1,3 процента подорожали таблетки валидола (упаковка 10 штук) - до 41,45 рубля.

В то же время отмечено и некоторое снижение цен. В частности, на 0,7 процента подешевел препарат "Аллохол" (50 таблеток) - его средняя цена составила 96,41 рубль. А стоимость обезболивающего метамизола натрия (10 таблеток) снизилась на 0,3 процента и достигла 30,01 рубля.

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Автор: Семен Подгорный