В августе "Салават Юлаев" проведет в августе восемь предсезонных игр

15:33, 25 апр 2023

Такое заявление во время пресс-конференции сделал главный тренер уфимского хоккейного клуба Виктор Козлов.







14 июля в городе Уфе команда проведет сборы. В первых числах августа игроки проведут домашний предсезонный турнир и товарищеский матч с "Нефтехимиком" из Нижнекамска. О планах на нынешний год в ходе пресс-конференции рассказал Виктор Козлов, главный тренер ХК "Салават Юлаев". Команда "юлаевцев" проведет лето на турнире в Омске. В целом, в августе месяце клуб проведет восемь предсезонных игр.





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Автор: Семен Подгорный