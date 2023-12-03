Пожилой мужчина погиб после спасения из горящей квартиры в Уфе
В воскресенье ночью, 3 декабря, в доме No13 по улице Менделеева в Уфе произошел пожар. Огонь возник в квартире на 3 этаже девятиэтажки.
По данным Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, во время инцидента из охваченного пламенем жилища спасатели эвакуировали пожилую пару – 77-летнего мужчину и 70-летнюю женщину. Мужчина находился без сознания. Его погрузили в машину скорой медицинской помощи, однако спасти его жизнь не удалось – он скончался в салоне автомобиля во время транспортировки в лечебное учреждение.
Женщина получила отравление продуктами горения. Врачи оценили ее состояние как тяжелое и поместили в отделение реанимации.
15 жильцов самостоятельно покинули дом. Причину возгорания устанавливает следственно-оперативная группа МЧС. Рассматривается версия, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем во время курения.
Огнеборцы ликвидировали потушили пожар в течение 18 минут после прибытия.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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