Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Пожилой мужчина погиб после спасения из горящей квартиры в Уфе

Пожилой мужчина погиб после спасения из горящей квартиры в Уфе

В воскресенье ночью, 3 декабря, в доме No13 по улице Менделеева в Уфе произошел пожар. Огонь возник в квартире на 3 этаже девятиэтажки.

По данным Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, во время инцидента из охваченного пламенем жилища спасатели эвакуировали пожилую пару – 77-летнего мужчину и 70-летнюю женщину. Мужчина находился без сознания. Его погрузили в машину скорой медицинской помощи, однако спасти его жизнь не удалось – он скончался в салоне автомобиля во время транспортировки в лечебное учреждение.

Женщина получила отравление продуктами горения. Врачи оценили ее состояние как тяжелое и поместили в отделение реанимации.

15 жильцов самостоятельно покинули дом. Причину возгорания устанавливает следственно-оперативная группа МЧС. Рассматривается версия, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем во время курения.

Огнеборцы ликвидировали потушили пожар в течение 18 минут после прибытия.

В Уфе неизвестные подожгли три иномарки на парковке

Читайте также:

В Уфе неизвестные подожгли три иномарки на парковке
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия пожар
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok