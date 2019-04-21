В Уфе стали известны тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа на паромах

Мэрия Уфы утвердила тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа на паромах. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.Стоимость проезда по маршрутам следующая:



- «Зеленый Мыс – Сипайлово»: 65 рублей с человека, для льготников и детей от 5 до 10 лет – 35 рублей, для детей до 5 лет – бесплатно;

- «Зеленый Мыс – Трамплин»: 32 рубля, для льготников и детей от 5 до 10 лет – 16 рублей, для детей до 5 лет – бесплатно;

- «Зеленый Мыс – Дудкино»: 32 рубля, для льготников и детей от 5 до 10 лет – 16 рублей, для детей до 5 лет – бесплатно;

- «Дудкино – Сипайлово»: 32 рубля, для льготников и детей от 5 до 10 лет – 16 рублей, для детей до 5 лет – бесплатно;

- «Дудкино – Трамплин»: 25 рублей, для льготников и детей от 5 до 10 лет – 15 рублей, для детей до 5 лет – бесплатно;

- «Трамплин – Сипайлово»: 32 рубля, для льготников и детей от 5 до 10 лет – 16 рублей, для детей до 5 лет – бесплатно.Бесплатно можно провозить ручной багаж весом не более 36 килограммов.