В Башкирии могут открыть третью в России площадку по переработке отработанных масел
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В Уфе в скором времени может появиться компания по переработке отработанных масел. Ее откроет финское предприятие STR Tecoil, которое готово инвестировать на запуск новой площадки около 20 млн евро, сообщает сайт Newsbash.ru.
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