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В Башкирии могут открыть третью в России площадку по переработке отработанных масел

Добавлено: 22.05.19
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Рубрика: Экономика
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В Башкирии могут открыть третью в России площадку по переработке отработанных масел

В Уфе в скором времени может появиться компания по переработке отработанных масел. Ее откроет финское предприятие STR Tecoil, которое готово инвестировать на запуск новой площадки около 20 млн евро, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Отметим, что две площадки по переработке отработанных масел уже действуют в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Третий центр на российском рынке расположится в Уфе, сообщил представитель компании STR Tecoil Юрий Картушин в ходе встречи с Радием Хабировым и послом Финляндии в Доме республики. Более подробно реализацию этого инвестпроекта Радий Хабиров предложил обсудить на ближайшем заседании «Инвестчаса».

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