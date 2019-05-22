В Башкирии могут открыть третью в России площадку по переработке отработанных масел

В Уфе в скором времени может появиться компания по переработке отработанных масел. Ее откроет финское предприятие STR Tecoil, которое готово инвестировать на запуск новой площадки около 20 млн евро, сообщает сайт Newsbash.ru.

Отметим, что две площадки по переработке отработанных масел уже действуют в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Третий центр на российском рынке расположится в Уфе, сообщил представитель компании STR Tecoil Юрий Картушин в ходе встречи с Радием Хабировым и послом Финляндии в Доме республики. Более подробно реализацию этого инвестпроекта Радий Хабиров предложил обсудить на ближайшем заседании «Инвестчаса».