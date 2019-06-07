Корпорация «Росатом» намерена построить в Башкирии подстанцию

Правительство Башкирии и корпорация «Росатом» подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны будут реализовывать мероприятия, направленные на «обеспечение надежного и качественного энергоснабжения потребителей региона», сообщает сайт Newsbash.ru.





Как пояснили в пресс-службе правительства, «Росатом» модернизует проблемные участки электрической сети с использованием оборудования, которое производят на местных предприятиях.

Кроме того, корпорация намерена построить в Башкирии подстанцию. Она будет называться «Сибайская».Также компания будет генерировать энергию для удаленных и изолированных потребителей, в том числе на основе возобновляемых источников. Общий объем инвестиций в регион составит 7 млрд рублей.