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Корпорация «Росатом» намерена построить в Башкирии подстанцию

Добавлено: 07.06.19
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Рубрика: Экономика
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Корпорация «Росатом» намерена построить в Башкирии подстанцию

Правительство Башкирии и корпорация «Росатом» подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны будут реализовывать мероприятия, направленные на «обеспечение надежного и качественного энергоснабжения потребителей региона», сообщает сайт Newsbash.ru.

Как пояснили в пресс-службе правительства, «Росатом» модернизует проблемные участки электрической сети с использованием оборудования, которое производят на местных предприятиях.

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Кроме того, корпорация намерена построить в Башкирии подстанцию. Она будет называться «Сибайская».

Также компания будет генерировать энергию для удаленных и изолированных потребителей, в том числе на основе возобновляемых источников. Общий объем инвестиций в регион составит 7 млрд рублей.

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