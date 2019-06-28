В Стерлитамаке модернизируют производство шифера в ООО «Шифер»

Стерлитамакское ООО «Шифер» намерено запустить производство фиброцемента без содержания асбеста, а также модернизировать шиферное производство с переходом на экологически чистую продукцию. Соответствующий проект на «Инвестчасе» представил исполнительный директор предприятия Иван Дубровин, сообщает сайт Newsbash.ru.





Завод уже переводит 4 производственные линии на новый ассортимент – кровлю, фасады и материалы для внутренней отделки. Асбест всех марок заместят на экологически чистые волокна и вторсырье. В модернизацию планируется вложить 832,5 млн рублей. Местным жителям предприятие даст в итоге 195 новых рабочих мест.

Руководство предприятия просит у правительства РБ помощи в налаживании отношений с Фондом развития промышленности РБ и поддержки для восстановления работы с банком, приостановившим финансирование. Врио главы РБ поручил рассмотреть проблемные вопросы в течение месяца. После этого проект рассмотрят повторно.