В Стерлитамаке модернизируют производство шифера в ООО «Шифер»
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Стерлитамакское ООО «Шифер» намерено запустить производство фиброцемента без содержания асбеста, а также модернизировать шиферное производство с переходом на экологически чистую продукцию. Соответствующий проект на «Инвестчасе» представил исполнительный директор предприятия Иван Дубровин, сообщает сайт Newsbash.ru.
Завод уже переводит 4 производственные линии на новый ассортимент – кровлю, фасады и материалы для внутренней отделки. Асбест всех марок заместят на экологически чистые волокна и вторсырье. В модернизацию планируется вложить 832,5 млн рублей. Местным жителям предприятие даст в итоге 195 новых рабочих мест.
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