В Баймакском районе Башкирии вводят в эксплуатацию пожарное депо
Комментарии (0)
В Башкирии открыли один из объектов из списка к 100-летию Башкирии. В деревне Темясово Баймакского района достроили пожарное депо.
Читайте также:В Баймаке в сгоревшем доме обнаружили тело мужчины
В Госстрое рассказали, что это не единственный объект пожарной безопасности, который строится по программе «100 объектов к 100-летию Башкирии». В селе Красноусольский Гафурийского района в третьем квартале этого года должны сдать пожарную часть на четыре выезда. Фундамент здесь уже готов, идет кирпичная кладка первого этажа.
Читайте также
Общество
В Зилаирском районе открыли новое пожарное депо
Происшествия
В Зилаирском районе в разборках жены с мужем пострадал местный житель
Общество
В Башкирии продолжают строить объекты к 100-летию республики
Общество
В Баймакском районе к 100-летию республики откроется памятная стела
Общество
В Белебее к 100-летию построят новый детский сад
Образование
В Бурзянском районе новые детские сад и школу планируют сдать раньше срока
Экономика
В Кумертау полным ходом идет строительство нового детсада
Общество / Это интересно
В 1966 году в селе Мишкино открылась автозаправочная станция