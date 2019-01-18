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В Баймакском районе Башкирии вводят в эксплуатацию пожарное депо

Добавлено: 18.01.19
Просмотров: 76
Рубрика: Экономика
Теги: Баймакский район
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В Баймакском районе Башкирии вводят в эксплуатацию пожарное депо

В Башкирии открыли один из объектов из списка к 100-летию Башкирии. В деревне Темясово Баймакского района достроили пожарное депо.

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Здание ввели в эксплуатацию в конце 2018 года, скоро пожарная служба окончательно переедет в новое здание, сообщает Новости Башкирии сегодня.

В Госстрое рассказали, что это не единственный объект пожарной безопасности, который строится по программе «100 объектов к 100-летию Башкирии». В селе Красноусольский Гафурийского района в третьем квартале этого года должны сдать пожарную часть на четыре выезда. Фундамент здесь уже готов, идет кирпичная кладка первого этажа.

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