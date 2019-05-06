Радий Хабиров объявил в Башкирии режим ЧС
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В Башкирии введен режим ЧС из-за апрельских заморозков и гибели озимых. Соответствующий указ издал Радий Хабиров. Документ появился сегодня на официальном портале правовой информации, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Теперь Министерству сельского хозяйства РБ предстоит подготовить документы на возмещение убытков.
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