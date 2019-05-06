Радий Хабиров объявил в Башкирии режим ЧС

В Башкирии введен режим ЧС из-за апрельских заморозков и гибели озимых. Соответствующий указ издал Радий Хабиров. Документ появился сегодня на официальном портале правовой информации, сообщает сайт Newsbash.ru.



Режим действует с 29 апреля в 42 районах республики, среди которых оказались Альшеевский, Аургазинский, Стерлитамакский, Туймазинский, Уфимский. Он продлится до 19 мая.Теперь Министерству сельского хозяйства РБ предстоит подготовить документы на возмещение убытков.