Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Радий Хабиров объявил в Башкирии режим ЧС

Радий Хабиров объявил в Башкирии режим ЧС

Добавлено: 06.05.19
Просмотров: 53
Рубрика: Политика
Комментарии (0)
Загрузка...
Радий Хабиров объявил в Башкирии режим ЧС

В Башкирии введен режим ЧС из-за апрельских заморозков и гибели озимых. Соответствующий указ издал Радий Хабиров. Документ появился сегодня на официальном портале правовой информации, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Башкирии погибло 30 процентов озимой ржи

Читайте также:

В Башкирии погибло 30 процентов озимой ржи
Режим действует с 29 апреля в 42 районах республики, среди которых оказались Альшеевский, Аургазинский, Стерлитамакский, Туймазинский, Уфимский. Он продлится до 19 мая.

Теперь Министерству сельского хозяйства РБ предстоит подготовить документы на возмещение убытков.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
В Башкирии создается государственно автономное учреждение "Молочная кухня"
Потребитель
В Башкирии создается государственно автономное учреждение "Молочная кухня"
В Башкирии погибло 30 процентов озимой ржи
Экономика
В Башкирии погибло 30 процентов озимой ржи
В двух населенных пунктах Миякинского района ввели карантин по бешенству
Происшествия
В двух населенных пунктах Миякинского района ввели карантин по бешенству
В Башкирии 50 женщин из 20 городов и районов наградят медалью «Материнская слава»
Общество
В Башкирии 50 женщин из 20 городов и районов наградят медалью «Материнская слава»
В Бакалинском районе Башкирии ввели карантин по бешенству
Происшествия
В Бакалинском районе Башкирии ввели карантин по бешенству
В одном из сел Дуванского района введен карантин по бешенству
Здравоохранение
В одном из сел Дуванского района введен карантин по бешенству
В Мелеузовском районе Башкирии ввели карантин по бешенству
Общество
В Мелеузовском районе Башкирии ввели карантин по бешенству
В Башкирии утвердили график проведения Сабантуев
Общество
В Башкирии утвердили график проведения Сабантуев
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: