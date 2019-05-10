В Башкирии утвердили порядок выплаты 1 млн рублей медработникам

Власти Башкирии утвердили порядок предоставления единовременных компенсационных выплат медработникам. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правовой информации РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.



По 1 млн рублей смогут получить граждане РФ в возрасте до 50 лет, которые прибыли на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тысяч человек. При этом врачи должны отработать в медучреждении 5 лет.Напомним, по 1 млн рублей могут получить и врачи дефицитных специальностей.