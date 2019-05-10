В Башкирии утвердили порядок выплаты 1 млн рублей медработникам
Комментарии (0)
Загрузка...
Власти Башкирии утвердили порядок предоставления единовременных компенсационных выплат медработникам. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правовой информации РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.
Читайте также:Кто из врачей в Башкирии получит 1 млн рублей
Напомним, по 1 млн рублей могут получить и врачи дефицитных специальностей.
Читайте также
Образование
Руководство Уфы утвердило минимальную стоимость школьного питания
Здравоохранение
В Башкирии за шесть лет лишь 200 сельских врачей смогли улучшить свои жилищные условия
Здравоохранение
В Башкирии готовы принять и трудоустроить 100 врачей и 11 фельдшеров по программам «Земский врач» и «Земский фельдшер»
Общество
В Уфе в более чем 1000 местах запретили продавать алкоголь
Общество
В Башкирии в 2018 году стать земским доктором могут специалисты в возрасте до 50 лет
Общество
В Башкирии утвердили правила лицензирования народных целителей
Общество
В Башкирии на развитие языков выделят 50 млн рублей
Общество
В Башкирии утвердили размер выплат на каждого ребенка в многодетных семьях