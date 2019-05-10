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В Башкирии утвердили порядок выплаты 1 млн рублей медработникам

Добавлено: 10.05.19
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Рубрика: Политика
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В Башкирии утвердили порядок выплаты 1 млн рублей медработникам

Власти Башкирии утвердили порядок предоставления единовременных компенсационных выплат медработникам. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правовой информации РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.

Кто из врачей в Башкирии получит 1 млн рублей

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Кто из врачей в Башкирии получит 1 млн рублей
По 1 млн рублей смогут получить граждане РФ в возрасте до 50 лет, которые прибыли на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тысяч человек. При этом врачи должны отработать в медучреждении 5 лет.

Напомним, по 1 млн рублей могут получить и врачи дефицитных специальностей.

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