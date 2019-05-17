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Мэра Сибая поощрили государственной наградой

Добавлено: 17.05.19
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Рубрика: Политика
Теги: Сибай
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Мэра Сибая поощрили государственной наградой

Глава администрации Сибая Рустем Афзалов получил одну государственную награду, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Он занял второе место в конкурсе «Лучшее муниципальное образование РБ» в номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований РБ, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению местного самоуправления в иных формах».

Напомним, ранее Афзалова наградили орденом Салавата Юлаева за вклад в решение проблем Сибая, где полгода горит карьер. Тогда врио главы Башкирии подчеркнул, что награждает мэра авансом.

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