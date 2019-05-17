Мэра Сибая поощрили государственной наградой
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Глава администрации Сибая Рустем Афзалов получил одну государственную награду, сообщает сайт Newsbash.ru.
Напомним, ранее Афзалова наградили орденом Салавата Юлаева за вклад в решение проблем Сибая, где полгода горит карьер. Тогда врио главы Башкирии подчеркнул, что награждает мэра авансом.
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