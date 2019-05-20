Радий Хабиров поставил задачу "Башавтотрансу" до 1 сентября покрыть все маршруты Башкирии

Радий Хабиров дал новое поручение, касающееся общественного транспорта. В социальных сетях врио главы Башкирии заявил, что государственный перевозчик должен покрывать все имеющиеся маршруты республики, сообщает сайт Newsbash.ru.



Для этого ГУП «Башавтотрнас» закупит 350 новых автобусов: 180 средней вместимости и 170 – малой вместимости.







«Ставлю задачу к 1 сентября соединить все без исключения города и райцентры республики официальным маршрутом «Башавтотранса» вместо тех опасных полулегальных извозчиков, которым люди вынуждены доверять свои жизни сейчас», – написал Хабиров.

Что касается Уфы, столица республики тоже получит новые автобусы. В третьем квартале этого года для города закупят 42 автобуса среднего класса и 35 – большого.