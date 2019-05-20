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Радий Хабиров поставил задачу "Башавтотрансу" до 1 сентября покрыть все маршруты Башкирии

Добавлено: 20.05.19
Просмотров: 111
Рубрика: Политика
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Радий Хабиров поставил задачу "Башавтотрансу" до 1 сентября покрыть все маршруты Башкирии

Радий Хабиров дал новое поручение, касающееся общественного транспорта. В социальных сетях врио главы Башкирии заявил, что государственный перевозчик должен покрывать все имеющиеся маршруты республики, сообщает сайт Newsbash.ru.

Для этого ГУП «Башавтотрнас» закупит 350 новых автобусов: 180 средней вместимости и 170 – малой вместимости.


«Ставлю задачу к 1 сентября соединить все без исключения города и райцентры республики официальным маршрутом «Башавтотранса» вместо тех опасных полулегальных извозчиков, которым люди вынуждены доверять свои жизни сейчас», – написал Хабиров.
Что касается Уфы, столица республики тоже получит новые автобусы. В третьем квартале этого года для города закупят 42 автобуса среднего класса и 35 – большого.

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