Радий Хабиров поставил задачу "Башавтотрансу" до 1 сентября покрыть все маршруты Башкирии
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Радий Хабиров дал новое поручение, касающееся общественного транспорта. В социальных сетях врио главы Башкирии заявил, что государственный перевозчик должен покрывать все имеющиеся маршруты республики, сообщает сайт Newsbash.ru.
Для этого ГУП «Башавтотрнас» закупит 350 новых автобусов: 180 средней вместимости и 170 – малой вместимости.
«Ставлю задачу к 1 сентября соединить все без исключения города и райцентры республики официальным маршрутом «Башавтотранса» вместо тех опасных полулегальных извозчиков, которым люди вынуждены доверять свои жизни сейчас», – написал Хабиров.Что касается Уфы, столица республики тоже получит новые автобусы. В третьем квартале этого года для города закупят 42 автобуса среднего класса и 35 – большого.
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