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Радий Хабиров потребовал кормить детей в школах и детсадах местным мясом

Добавлено: 15.06.19
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Рубрика: Политика
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Радий Хабиров потребовал кормить детей в школах и детсадах местным мясом

Врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что мясо для школьного питания должны поставлять республиканские производители, чтобы не было «никакого сомнительного завоза» из других мест и «угрозы здоровью детей», сообщает сайт Newsbash.ru.


«Республика у нас аграрная, мясо качественное. Тем самым мы будем кормить детей здоровой пищей, а наши аграрии получат гарантированный сбыт своей продукции», – заявил руководитель региона.
В Башкирии качество питания в школах и детсадах будет контролировать правительство республики

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В целом, по его мнению, необходимо организовать «простую и понятную» систему сбора жалоб родителей на плохое питание в школах. Так надзорные органы смогут оперативнее реагировать на них. 1 сентября по его поручению на школьные обеды пригласят представителей родительских комитетов, чтобы взрослые сами оценили качество питания.

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