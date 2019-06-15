Радий Хабиров потребовал кормить детей в школах и детсадах местным мясом
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Врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что мясо для школьного питания должны поставлять республиканские производители, чтобы не было «никакого сомнительного завоза» из других мест и «угрозы здоровью детей», сообщает сайт Newsbash.ru.
«Республика у нас аграрная, мясо качественное. Тем самым мы будем кормить детей здоровой пищей, а наши аграрии получат гарантированный сбыт своей продукции», – заявил руководитель региона.
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