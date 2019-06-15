Радий Хабиров потребовал кормить детей в школах и детсадах местным мясом

Врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что мясо для школьного питания должны поставлять республиканские производители, чтобы не было «никакого сомнительного завоза» из других мест и «угрозы здоровью детей», сообщает сайт Newsbash.ru.







«Республика у нас аграрная, мясо качественное. Тем самым мы будем кормить детей здоровой пищей, а наши аграрии получат гарантированный сбыт своей продукции», – заявил руководитель региона.

В целом, по его мнению, необходимо организовать «простую и понятную» систему сбора жалоб родителей на плохое питание в школах. Так надзорные органы смогут оперативнее реагировать на них. 1 сентября по его поручению на школьные обеды пригласят представителей родительских комитетов, чтобы взрослые сами оценили качество питания.