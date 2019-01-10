Юлия Косарева возглавит отдел экологии и охраны окружающей среды в Уфе
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Начальником отдела экологии и охраны окружающей среды Управления по обеспечению жизнедеятельности города Уфы назначена Юлия Косарева. Сегодня на оперативке в мэрии об этом объявил глава администрации Ульфат Мустафин.
Он отметил, что Юлия Косарева имеет «хороший опыт в области охраны окружающей среды». Она проработала в этой области в общей сложности 15 лет: трудовую деятельность начинала инженером нефтедобывающей компании, на муниципальной службе в городском отделе экологии прошла путь от специалиста до исполняющего обязанности начальника отдела.
Он отметил, что Юлия Косарева имеет «хороший опыт в области охраны окружающей среды». Она проработала в этой области в общей сложности 15 лет: трудовую деятельность начинала инженером нефтедобывающей компании, на муниципальной службе в городском отделе экологии прошла путь от специалиста до исполняющего обязанности начальника отдела.
«Желаю успехов», - обратился к новому начальнику отдела Ульфат Мустафин.
Кроме того на оперативке мэр Уфы признал, что Уфа не готова к новой мусорной реформе
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