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Юлия Косарева возглавит отдел экологии и охраны окружающей среды в Уфе

Добавлено: 10.01.19
Просмотров: 67
Рубрика: Политика
Теги: Уфа
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Юлия Косарева возглавит отдел экологии и охраны окружающей среды в Уфе
Начальником отдела экологии и охраны окружающей среды Управления по обеспечению жизнедеятельности города Уфы назначена Юлия Косарева. Сегодня на оперативке в мэрии об этом объявил глава администрации Ульфат Мустафин.

Он отметил, что Юлия Косарева имеет «хороший опыт в области охраны окружающей среды». Она проработала в этой области в общей сложности 15 лет: трудовую деятельность начинала инженером нефтедобывающей компании, на муниципальной службе в городском отделе экологии прошла путь от специалиста до исполняющего обязанности начальника отдела.
«Желаю успехов», - обратился к новому начальнику отдела Ульфат Мустафин.
Кроме того на оперативке мэр Уфы признал, что Уфа не готова к новой мусорной реформе 
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