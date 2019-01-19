Руководитель Башкирии Радий Хабиров потребовал до конца года ликвидировать нехватку мусорных контейнеров. При этом он пообещал, что республика компенсирует муниципалитетам соответствующие затраты, однако не стоит преувеличивать их стоимость.



«Только не несите мне цифры, что больших денег они стоят. Не стоят», - заявил Радий Хабиров.

«100 метров надо идти до контейнера, и они уже не идут туда. Значит, что надо? Надо подключать глав сельских поселений и ситуацию отрабатывать», - сказал врио главы республики.

Он отметил, что проблема при сборе мусора еще и в том, что люди продолжают складировать его там же, где вываливали всегда.Он подчеркнул, что по этой теме у властей уже 2 задачи: первая – следить, чтобы новые платежи за вывоз мусора не превышали установленную планку, вторая – следить за установкой и правильным использованием контейнерных площадок.Хабиров отметил, что понимает, что основная работа по установке контейнеров начнется летом, так как для таких площадок нужна твердая основа. Но начинать подготовку к этому процессу нужно уже сейчас.