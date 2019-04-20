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В Дюртюлинском районе Audi A4 сбил лося: водитель и пассажиры в больнице

Добавлено: 20.04.19
Просмотров: 93
Рубрика: Общество
Теги: Дюртюлинский район
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В Дюртюлинском районе Audi A4 сбил лося: водитель и пассажиры в больнице

В Башкирии в Дюртюлинском районе произошло серьезное ДТП. На 23 километре дороги Дюртюли – Нефтекамск Audi A4 сбил лося, сообщает сайт Newsbash.ru.
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По данным ГИБДД, животное выбежало из леса. Водитель не успел среагировать и врезался в него, а потом съехал в кювет.

Туша лося пробила лобовое стекло, он погиб. 26-летний водитель и его 22-летняя пассажирка получили травмы, но выжили. Сейчас они находятся в больнице.

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