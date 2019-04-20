В Дюртюлинском районе Audi A4 сбил лося: водитель и пассажиры в больнице

В Башкирии в Дюртюлинском районе произошло серьезное ДТП. На 23 километре дороги Дюртюли – Нефтекамск Audi A4 сбил лося, сообщает сайт Newsbash.ru

По данным ГИБДД, животное выбежало из леса. Водитель не успел среагировать и врезался в него, а потом съехал в кювет.Туша лося пробила лобовое стекло, он погиб. 26-летний водитель и его 22-летняя пассажирка получили травмы, но выжили. Сейчас они находятся в больнице.