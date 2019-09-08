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В Башкирии назвали самые опасные и безопасные районы

Добавлено: 08.09.19
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Рубрика: Общество
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В Башкирии назвали самые опасные и безопасные районы

Самыми безопасными по показателю смертности от внешних причин муниципалитетами в Башкирии являются Кумертау, Стерлитамак, Октябрьский, Уфа и Миякинский район. Наиболее тревожный показатель – в Нуримановском, Кугарчинском, Калтасинском, Зианчуринском и Шаранском районах, сообщает сайт Newsbash.ru.

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В целом, как рассказал руководитель Минздрава РБ Максим Забелин, в последнее время снижается количество самоубийств и отравлений, с другой стороны – растет число погибших в пожарах и водоемах. Убийства и суициды в общем объеме занимают третье место.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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