В Башкирии назвали самые опасные и безопасные районы
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Самыми безопасными по показателю смертности от внешних причин муниципалитетами в Башкирии являются Кумертау, Стерлитамак, Октябрьский, Уфа и Миякинский район. Наиболее тревожный показатель – в Нуримановском, Кугарчинском, Калтасинском, Зианчуринском и Шаранском районах, сообщает сайт Newsbash.ru.
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