В Башкирии озвучены города с высоким и низким показателем рождаемости

В Башкирии подсчитали количество детей, рожденных с начала года. Согласно официальным данным, за 7 месяцев в республике появилось на свет 27 565 младенцев. Редакция UfaTime.ru выяснила, сколько детей родилось в каждом городе Башкирии, и составила рейтинг рождаемости среди муниципалитетов (городов и городских округов).Рекордсменом традиционно стала Уфа. В столице в 2018 году родилось 7 783 ребенка. На втором месте расположился Стерлитамак с показателем 1 770 детей, на третьем оказался Нефтекамск, где родилось 999 детей.
Далее рейтинг выглядит так:
Салават – 832 младенца;
Октябрьский – 799;
Туймазы – 531;
Сибай – 419;
Ишимбай – 412;
Белорецк – 403;
Кумертау – 386;
Мелеуз – 379;
Бирск – 286,
Учалы – 271;
Белебей – 264,
Благовещенск – 229;
Дюртюли – 182;
Баймак – 169;
Давлеканово – 156;
Янаул – 151;
Агидель – 99.
Источник: http://ufatime.ru/
Далее рейтинг выглядит так:
Салават – 832 младенца;
Октябрьский – 799;
Туймазы – 531;
Сибай – 419;
Ишимбай – 412;
Белорецк – 403;
Кумертау – 386;
Мелеуз – 379;
Бирск – 286,
Учалы – 271;
Белебей – 264,
Благовещенск – 229;
Дюртюли – 182;
Баймак – 169;
Давлеканово – 156;
Янаул – 151;
Агидель – 99.
Источник: http://ufatime.ru/
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