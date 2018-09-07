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    В Башкирии озвучены города с высоким и низким показателем рождаемости

    slavin Сегодня, 11:26126
    В Башкирии озвучены города с высоким и низким показателем рождаемости
    В Башкирии подсчитали количество детей, рожденных с начала года. Согласно официальным данным, за 7 месяцев в республике появилось на свет 27 565 младенцев. Редакция UfaTime.ru выяснила, сколько детей родилось в каждом городе Башкирии, и составила рейтинг рождаемости среди муниципалитетов (городов и городских округов).Рекордсменом традиционно стала Уфа. В столице в 2018 году родилось 7 783 ребенка. На втором месте расположился Стерлитамак с показателем 1 770 детей, на третьем оказался Нефтекамск, где родилось 999 детей.
    Далее рейтинг выглядит так:
    Салават – 832 младенца;
    Октябрьский – 799;
    Туймазы – 531;
    Сибай – 419;
    Ишимбай – 412;
    Белорецк – 403;
    Кумертау – 386;
    Мелеуз – 379;
    Бирск – 286,
    Учалы – 271;
    Белебей – 264,
    Благовещенск – 229;
    Дюртюли – 182;
    Баймак – 169;
    Давлеканово – 156;
    Янаул – 151;
    Агидель – 99.
    Источник: http://ufatime.ru/
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