В Башкирии возле школ и на трассах рядом с деревнями и селами установят 30 светофоров
Комментарии (0)
В Башкирии на дорогах установят еще 30 дополнительных светофоров. Об этом сообщает госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству.
Читайте также:В Белебеевском районе двое детей отравились угарным газом
На прошлой неделе еще один светофорный объект появился в Уфимском районе на 6,7 километре дороги Уфа – Чишмы рядом с Нижегородкой.
Читайте также: руководство Башкирии планирует спасти детский лагерь "Салют"
Читайте также
Общество
Руководство Башкирии планирует спасти детский лагерь "Салют"
Общество
Участок дороги в Краснокамском районе признали самым опасным в Башкирии
Политика
Андрей Пролипото назначен генеральным директором АО «Башкиравтодор»
Экономика
В Кумертау появится новый переезд за 300 млн рублей
Общество
В уфимском парке установили новый арт-объект для фотосессий
Общество
В Башкирии приняли новый закон для предотвращения пробок
Общество
В Уфе возле школ будут круглосуточно дежурить полицейские
Общество
В Башкирии летом ограничат движение грузовиков