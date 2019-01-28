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В Башкирии возле школ и на трассах рядом с деревнями и селами установят 30 светофоров

Добавлено: 28.01.19
Просмотров: 30
Рубрика: Общество
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В Башкирии возле школ и на трассах рядом с деревнями и селами установят 30 светофоров

В Башкирии на дорогах установят еще 30 дополнительных светофоров. Об этом сообщает госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству.

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По данным ведомства, 16 объектов установили еще в конце прошлого года. В основном светофоры монтируют возле школ и на трассах рядом с деревнями и селами, сообщает Новости Башкирии сегодня.

На прошлой неделе еще один светофорный объект появился в Уфимском районе на 6,7 километре дороги Уфа – Чишмы рядом с Нижегородкой.

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