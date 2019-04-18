В Нефтекамске произошел крупный пожар: сгорели три строения и трава на площади 5 га
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Сегодня днем в селе Хмелевка в Нефтекамске произошел крупный пожар. Огонь уничтожил три заброшенных строения и траву на площади 5 гектаров, сообщает сайт Newsbash.ru.
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