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В Нефтекамске произошел крупный пожар: сгорели три строения и трава на площади 5 га

Добавлено: 18.04.19
Просмотров: 73
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Нефтекамск
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В Нефтекамске произошел крупный пожар: сгорели три строения и трава на площади 5 га

Сегодня днем в селе Хмелевка в Нефтекамске произошел крупный пожар. Огонь уничтожил три заброшенных строения и траву на площади 5 гектаров, сообщает сайт Newsbash.ru.

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На месте работали 19 пожарных и 6 единиц спецтехники. Сейчас пожар локализован. Угрозы распространения на жилые дома нет, сообщили в МЧС республики.В результате возгорания никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

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