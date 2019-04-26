В Кушнаренковском районе произошел крупный пожар, который тушили 60 пожарных

Сегодня днем в Кушнаренковском районе произошел крупный пожар. Загорелись дома и постройки в нескольких СНТ: «Якорь», «Исследователь», «Мостовик», сообщает сайт Newsbash.ru.



В тушении огня принимали участие 59 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС – 49 человек и 13 единиц техники. Пожар уничтожил 4 садовых дощатых дома и 8 хозяйственных построек.Локализовать возгорание удалось к 19:10. Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров, сообщили в МЧС РБ.