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В Кушнаренковском районе произошел крупный пожар, который тушили 60 пожарных

Добавлено: 26.04.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кушнаренковский район
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В Кушнаренковском районе произошел крупный пожар, который тушили 60 пожарных

Сегодня днем в Кушнаренковском районе произошел крупный пожар. Загорелись дома и постройки в нескольких СНТ: «Якорь», «Исследователь», «Мостовик», сообщает сайт Newsbash.ru.

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В тушении огня принимали участие 59 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС – 49 человек и 13 единиц техники. Пожар уничтожил 4 садовых дощатых дома и 8 хозяйственных построек.

Локализовать возгорание удалось к 19:10. Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров, сообщили в МЧС РБ.

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