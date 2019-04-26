В Кушнаренковском районе произошел крупный пожар, который тушили 60 пожарных
Комментарии (0)
Загрузка...
Сегодня днем в Кушнаренковском районе произошел крупный пожар. Загорелись дома и постройки в нескольких СНТ: «Якорь», «Исследователь», «Мостовик», сообщает сайт Newsbash.ru.
Локализовать возгорание удалось к 19:10. Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров, сообщили в МЧС РБ.
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Общество / Происшествия
В Кумертау из горящей пятиэтажки эвакуировали почти 40 человек
Происшествия
В Нефтекамске произошел крупный пожар: сгорели три строения и трава на площади 5 га
Происшествия
Крупный пожар в уфимском Инорсе: на улице Ферина загорелась квартира многоэтажного дома
Происшествия
В Октябрьском полностью сгорели дом и дворовые постройки
Происшествия
В Стерлибашевском районе в пожаре погиб 3-летний ребенок
Происшествия
Пожар в Уфе на Рихарда Зорге: погиб 1 человек, трое пострадали
Общество / Происшествия
В Башкирии мужчина, пытаясь потушить полыхающий дом, получил серьезные ожоги
Происшествия
В уфимском колледже из-за пожара эвакуировали 75 человек