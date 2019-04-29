В Гафурийском, Аургазинском и Ишимбайском районах ветер сорвал крыши домов и медучреждений
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Вчера шквалистый ветер повредил крыши домов и административных зданий в трех районах Башкирии. По сообщению МЧС, его скорость достигала 21 марта в секунду, сообщает сайт Newsbash.ru.
В Аургазинском районе ветер сорвал крыши 12 жилых домов, 3 социально-значимых объекта и 3 объектов ЖКХ. Всего из-за непогоды пострадало 13 населенных пунктов. Напомним, что в селе Петровское Ишимбайского района ветер повредил крышу местной больницы.
Сейчас на месте работают специалисты.
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