В Гафурийском, Аургазинском и Ишимбайском районах ветер сорвал крыши домов и медучреждений

Вчера шквалистый ветер повредил крыши домов и административных зданий в трех районах Башкирии. По сообщению МЧС, его скорость достигала 21 марта в секунду, сообщает сайт Newsbash.ru.

В селе Антоновка Гафурийского района пострадал ФАП Красноусольской ЦРБ. Ветер снес листы шифера площадью 48 квадратных метров.В Аургазинском районе ветер сорвал крыши 12 жилых домов, 3 социально-значимых объекта и 3 объектов ЖКХ. Всего из-за непогоды пострадало 13 населенных пунктов. Напомним, что в селе Петровское Ишимбайского района ветер повредил крышу местной больницы.Сейчас на месте работают специалисты.