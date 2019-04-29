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В Гафурийском, Аургазинском и Ишимбайском районах ветер сорвал крыши домов и медучреждений

Добавлено: 29.04.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
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В Гафурийском, Аургазинском и Ишимбайском районах ветер сорвал крыши домов и медучреждений

Вчера шквалистый ветер повредил крыши домов и административных зданий в трех районах Башкирии. По сообщению МЧС, его скорость достигала 21 марта в секунду, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Ишимбайском районе шквалистый ветер сорвал крышу сельской больницы

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В Ишимбайском районе шквалистый ветер сорвал крышу сельской больницы
В селе Антоновка Гафурийского района пострадал ФАП Красноусольской ЦРБ. Ветер снес листы шифера площадью 48 квадратных метров.

В Аургазинском районе ветер сорвал крыши 12 жилых домов, 3 социально-значимых объекта и 3 объектов ЖКХ. Всего из-за непогоды пострадало 13 населенных пунктов. Напомним, что в селе Петровское Ишимбайского района ветер повредил крышу местной больницы.

Сейчас на месте работают специалисты.

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