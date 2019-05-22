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В Альшеевском районе приставы спасли мужчину отравившегося угарным газом

Добавлено: 22.05.19
Просмотров: 88
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Альшеевский район
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В Альшеевском районе приставы спасли мужчину отравившегося угарным газом

В Башкирии судебные приставы спасли жизнь мужчине, который надышался угарным газом. Трагедия едва не произошла в селе Раевка Альшеевского района, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Сотрудники ФССП республики находились на улице Космонавтов, когда услышали крики о помощи из расположенного неподалеку гаража. Мужчина пытался вытащить своего знакомого, который отравился угарным газом и потерял сознание, спустившись в погреб за картошкой.

Приставы подняли бездыханного мужчину и до приезда бригады медиков начали делать ему массаж сердца и искусственное дыхание. Вскоре пострадавший задышал и открыл глаза. По данным ФССП по РБ, спасенный мужчина написал в ведомство письмо со словами благодарности.

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