В Альшеевском районе приставы спасли мужчину отравившегося угарным газом

В Башкирии судебные приставы спасли жизнь мужчине, который надышался угарным газом. Трагедия едва не произошла в селе Раевка Альшеевского района, сообщает сайт Newsbash.ru.



Сотрудники ФССП республики находились на улице Космонавтов, когда услышали крики о помощи из расположенного неподалеку гаража. Мужчина пытался вытащить своего знакомого, который отравился угарным газом и потерял сознание, спустившись в погреб за картошкой.Приставы подняли бездыханного мужчину и до приезда бригады медиков начали делать ему массаж сердца и искусственное дыхание. Вскоре пострадавший задышал и открыл глаза. По данным ФССП по РБ, спасенный мужчина написал в ведомство письмо со словами благодарности.