В Альшеевском районе приставы спасли мужчину отравившегося угарным газом
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В Башкирии судебные приставы спасли жизнь мужчине, который надышался угарным газом. Трагедия едва не произошла в селе Раевка Альшеевского района, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Приставы подняли бездыханного мужчину и до приезда бригады медиков начали делать ему массаж сердца и искусственное дыхание. Вскоре пострадавший задышал и открыл глаза. По данным ФССП по РБ, спасенный мужчина написал в ведомство письмо со словами благодарности.
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