Муж Луизы Хайруллиной рассказал в программе «Пусть говорят», почему они с женой похитили именно 25 млн рублей

Муж Луизы Хайруллиной Марат объяснил, почему они с женой решили похитить из кассы «Россельхозбанка» именно 25 млн рублей, а не больше. Новые подробности нашумевшего сканадала обнародовали сегодня в ходе передачи «Пусть говорят» на Первом канале, сообщает сайт Newsbash.ru.





По словам Марата, он спускал все деньги на ставки. В 2010 году коллеги познакомили его с букмекерскими конторами, в которых он ставил по 200-300 рублей в течение трех лет. Потом ставки он увеличивал, но выигрыши были незначительные. В итоге к 2017 году у мужчины накопились долги. Чтобы покрыть платежи, Марат набрал на 2 млн рублей кредитов в разных банках от 50 до 200 тысяч рублей. При этом Луиза о долгах мужа не знала. Когда все стало явным, Марат попросил жену взять в банке 50 тысяч рублей. С того момента супруги похищали из банка деньги в течение 1,5 лет.

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Отметим, что эти слова Марата вызвали у присутствующих в студии зрителей недоумение, никто не поверил ему. Как можно было столь продолжительное время вытаскивать из банка деньги, тогда как есть служба безопасности, постоянно проводятся ревизии и все прочее?! На это у Марата тоже нашлось объяснение: он признался, что вместо украденных купюр Луиза оставляла в банке муляжи. Когда уже в хранилище закончились деньги, они не смогли больше обманывать организацию и 26 мая супруги решили бежать. На следующий же день Луиза забрала из школы документы детей и они скрылись.