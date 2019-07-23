Авария в Уфимском районе: на трассе М-5 близ поворота в Шакшу столкнулись 3 автомобиля
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Накануне в девятом часу вечера в Уфимском районе на трассе М-5 произошло массовое ДТП: столкнулись грузовик Scania, Audi Q5 и микроавтобус SsangYong, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как сообщил в своем блоге начальник ГИБДД по РБ Динар Гильмутдинов, авария произошла на трасссе М-5 близ поворота в Шакшу. 47-летний житель Челябинской области за рулем фуры врезался в попутный Audi Q5, который остановился для левого поворота. От удара иномарку отбросило на встречный микроавтобус SsangYong.
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