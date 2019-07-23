Авария в Уфимском районе: на трассе М-5 близ поворота в Шакшу столкнулись 3 автомобиля

Накануне в девятом часу вечера в Уфимском районе на трассе М-5 произошло массовое ДТП: столкнулись грузовик Scania, Audi Q5 и микроавтобус SsangYong, сообщает сайт Newsbash.ru.





Как сообщил в своем блоге начальник ГИБДД по РБ Динар Гильмутдинов, авария произошла на трасссе М-5 близ поворота в Шакшу. 47-летний житель Челябинской области за рулем фуры врезался в попутный Audi Q5, который остановился для левого поворота. От удара иномарку отбросило на встречный микроавтобус SsangYong.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

В результате ДТП 48-летний водитель микроавтобуса из Челябинской области получил тяжелые травмы и скончался в машине скорой помощи. Его 58-летнего пассажира в травмами увезли в больницу. Также в аварии пострадала 28-летняя пассажирка Audi, жительница Уфы. Девушку зажало в салоне искореженного авто: вытащить ее смогли только спасатели. Пострадавшая была доставлена в больницу. Сейчас по факту ДТП идет проверка.