В Салаватском районе гадюка укусила местного жителя

В Башкирии местного жителя укусила гадюка. Несчастный случай произошел в деревне Ельгильдино Салаватского района, сообщает сайт Newsbash.ru.





Сообщается, что змея заползла в ящик с зерном. Когда 80-летний хозяин дома зашел в ангар и потянулся за зерном, гадюка вцепилась в него. Пострадавшего доставили в больнице, где ввели сыворотку.

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Несколько дней пенсионер провел в реанимации, потом еще неделю в общей палате, но выздоровел. Добавим, что гадюки – не единственные ядовитые змеи, встречающиеся на территории Башкирии.