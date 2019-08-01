В Салаватском районе гадюка укусила местного жителя
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В Башкирии местного жителя укусила гадюка. Несчастный случай произошел в деревне Ельгильдино Салаватского района, сообщает сайт Newsbash.ru.
Сообщается, что змея заползла в ящик с зерном. Когда 80-летний хозяин дома зашел в ангар и потянулся за зерном, гадюка вцепилась в него. Пострадавшего доставили в больнице, где ввели сыворотку.
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