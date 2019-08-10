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В Зианчуринском районе загорелась столовая детского лагеря «Алый парус»

Добавлено: 10.08.19
Просмотров: 91
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Зианчуринский район
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В Зианчуринском районе загорелась столовая детского лагеря «Алый парус»

В Башкирии загорелась столовая детского лагеря «Алый парус» в деревне Сулейманово Зианчуринского района. Сообщение о пожаре в щитовом здании поступило на пульт дежурного в 16:00, сообщает сайт Newsbash.ru.

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На месте работали 20 человек и 11 единиц техники. В 16:30 пожар на площади 120 квадратных метров был локализован, а в 16:37 ликвидировано открытое горение.

В МЧС республики отметили, что детский лагерь сейчас не работает, последняя смена закончилась вчера, 9 августа. В пожаре никто не пострадал.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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