В Зианчуринском районе загорелась столовая детского лагеря «Алый парус»

В Башкирии загорелась столовая детского лагеря «Алый парус» в деревне Сулейманово Зианчуринского района. Сообщение о пожаре в щитовом здании поступило на пульт дежурного в 16:00, сообщает сайт Newsbash.ru.



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На месте работали 20 человек и 11 единиц техники. В 16:30 пожар на площади 120 квадратных метров был локализован, а в 16:37 ликвидировано открытое горение.В МЧС республики отметили, что детский лагерь сейчас не работает, последняя смена закончилась вчера, 9 августа. В пожаре никто не пострадал.