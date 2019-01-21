В Абхазии в ущелье рухнул БТР: пострадал военнослужащий из Башкирии

В Абхазии в ущелье опрокинулся БТР. Трое военнослужащих погибли, еще двое пострадали. ЧП произошло 18 января.



При следовании колонны боевой техники с горного полигона Цабал в пункт постоянной дислокации в Абхазии БТР-80 опрокинулся в ущелье реки Кодори»,– сообщили в пресс-службе Южного военного округа.



После падения с 40-метрволй высоты трое членов экипаж погибли на месте. Это 22-летний призывник из Челябинской области, 21-летний срочник из Сызрани и 22-летний призывник из Краснодарского края, который и был за рулем бронетранспортера, сообщает Новости Башкирии сегодня Еще двоих – 27-летнего командира взвода из города Шахты и 23-летнего рядового из Башкирии – на вертолете Ми-8 доставили в госпиталь. В каком они состоянии, неизвестно.По факту падения БТР военная прокуратура возбудила уголовное дело. Рассматриваются две версии случившегося: техническая неисправность и человеческий фактор.