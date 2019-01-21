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В Абхазии в ущелье рухнул БТР: пострадал военнослужащий из Башкирии

Добавлено: 21.01.19
Просмотров: 72
Рубрика: Общество / Происшествия
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В Абхазии в ущелье рухнул БТР: пострадал военнослужащий из Башкирии

В Абхазии в ущелье опрокинулся БТР. Трое военнослужащих погибли, еще двое пострадали. ЧП произошло 18 января.

При следовании колонны боевой техники с горного полигона Цабал в пункт постоянной дислокации в Абхазии БТР-80 опрокинулся в ущелье реки Кодори»,– сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

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После падения с 40-метрволй высоты трое членов экипаж погибли на месте. Это 22-летний призывник из Челябинской области, 21-летний срочник из Сызрани и 22-летний призывник из Краснодарского края, который и был за рулем бронетранспортера, сообщает Новости Башкирии сегодня.

Еще двоих – 27-летнего командира взвода из города Шахты и 23-летнего рядового из Башкирии – на вертолете Ми-8 доставили в госпиталь. В каком они состоянии, неизвестно.

По факту падения БТР военная прокуратура возбудила уголовное дело. Рассматриваются две версии случившегося: техническая неисправность и человеческий фактор.

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