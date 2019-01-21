В Абхазии в ущелье рухнул БТР: пострадал военнослужащий из Башкирии
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В Абхазии в ущелье опрокинулся БТР. Трое военнослужащих погибли, еще двое пострадали. ЧП произошло 18 января.
При следовании колонны боевой техники с горного полигона Цабал в пункт постоянной дислокации в Абхазии БТР-80 опрокинулся в ущелье реки Кодори»,– сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Еще двоих – 27-летнего командира взвода из города Шахты и 23-летнего рядового из Башкирии – на вертолете Ми-8 доставили в госпиталь. В каком они состоянии, неизвестно.
По факту падения БТР военная прокуратура возбудила уголовное дело. Рассматриваются две версии случившегося: техническая неисправность и человеческий фактор.
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