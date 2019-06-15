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Радий Хабиров присвоил Алсу звание «Народная артистка РБ»

Добавлено: 15.06.19
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Рубрика: Общество / Культура
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Радий Хабиров присвоил Алсу звание «Народная артистка РБ»

Врио главы Башкирии Радий Хабиров наградил троих артистов – певицу Алсу, солиста группы «Пицца» Сергея Приказчикова и основателя группы «Аргымак» Рината Рамазанова, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Первая получила звание «Народная артистка РБ», а остальные двое стали «Заслуженными артистами РБ».

Соответствующий указ Хабиров подписал вчера, 14 июня.

Отметим, что вчера все три артиста выступали в Уфе в рамках фестиваля «Сердце Евразии».

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