Радий Хабиров присвоил Алсу звание «Народная артистка РБ»
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Врио главы Башкирии Радий Хабиров наградил троих артистов – певицу Алсу, солиста группы «Пицца» Сергея Приказчикова и основателя группы «Аргымак» Рината Рамазанова, сообщает сайт Newsbash.ru.
Соответствующий указ Хабиров подписал вчера, 14 июня.
Отметим, что вчера все три артиста выступали в Уфе в рамках фестиваля «Сердце Евразии».
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