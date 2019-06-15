Радий Хабиров присвоил Алсу звание «Народная артистка РБ»

Врио главы Башкирии Радий Хабиров наградил троих артистов – певицу Алсу, солиста группы «Пицца» Сергея Приказчикова и основателя группы «Аргымак» Рината Рамазанова, сообщает сайт Newsbash.ru.



Первая получила звание «Народная артистка РБ», а остальные двое стали «Заслуженными артистами РБ».Соответствующий указ Хабиров подписал вчера, 14 июня.Отметим, что вчера все три артиста выступали в Уфе в рамках фестиваля «Сердце Евразии».