В Башкирии планируется построить мемориальный комплекс «Ырыуҙар ташы» («Камень родов»). Он появится у подножия шихана Торатау, сообщает сайт Newsbash.ru.



«Я сделаю всё для того, чтобы мы жили дружно, богато и счастливо», – подчеркнул он.

Вчера здесь в рамках V Всемирного курултая башкир состоялся фольклорный праздник, на котором присутствовал глава ДНР Денис Пушилин. Вместе с врио главы Башкирии Радием Хабировым и участниками форума они осмотрели выставку изделий декоративно-прикладного искусства, посетили спортивные соревнования. Вечером гости мероприятия увидели концерт с участием известных артистов республики и лазерное шоу.Радий Хабиров рассказал, что это его родная земля.