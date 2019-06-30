Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Ишимбайском районе у подножия Торатау построят мемориальный комплекс «Камень родов»

В Ишимбайском районе у подножия Торатау построят мемориальный комплекс «Камень родов»

Добавлено: 30.06.19
Просмотров: 43
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Ишимбайский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Ишимбайском районе у подножия Торатау построят мемориальный комплекс «Камень родов»

В Башкирии планируется построить мемориальный комплекс «Ырыуҙар ташы» («Камень родов»). Он появится у подножия шихана Торатау, сообщает сайт Newsbash.ru.

Радий Хабиров в Ишимбайском районе принял участие в фольклорном празднике «Торатау йыйыны»

Читайте также:

Радий Хабиров в Ишимбайском районе принял участие в фольклорном празднике «Торатау йыйыны»
Вчера здесь в рамках V Всемирного курултая башкир состоялся фольклорный праздник, на котором присутствовал глава ДНР Денис Пушилин. Вместе с врио главы Башкирии Радием Хабировым и участниками форума они осмотрели выставку изделий декоративно-прикладного искусства, посетили спортивные соревнования. Вечером гости мероприятия увидели концерт с участием известных артистов республики и лазерное шоу.Радий Хабиров рассказал, что это его родная земля.
«Я сделаю всё для того, чтобы мы жили дружно, богато и счастливо», – подчеркнул он.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Радий Хабиров в Ишимбайском районе принял участие в фольклорном празднике «Торатау йыйыны»
Политика
Радий Хабиров в Ишимбайском районе принял участие в фольклорном празднике «Торатау йыйыны»
В Ишимбайском районе пройдет Республиканский праздник «Торатау йыйыны»
Культура
В Ишимбайском районе пройдет Республиканский праздник «Торатау йыйыны»
По распоряжению Хабирова «Конгресс-холл Республики Башкортостан» переименовали в «Конгресс-холл Торатау»
Политика
По распоряжению Хабирова «Конгресс-холл Республики Башкортостан» переименовали в «Конгресс-холл Торатау»
Торатау и Юрактау включили в список наследия ЮНЕСКО
Политика
Торатау и Юрактау включили в список наследия ЮНЕСКО
В Уфе на базе санатория появится реабилитационный центр для детей
Общество
В Уфе на базе санатория появится реабилитационный центр для детей
В Башкирии две сестры найдены у подножия скалы: одна погибла
Общество / Происшествия
В Башкирии две сестры найдены у подножия скалы: одна погибла
В Башкирии пройдет V Всемирный курултай башкир
Политика
В Башкирии пройдет V Всемирный курултай башкир
Жена врио Главы Башкирии Каринэ Хабирова дала первое интервью
Общество
Жена врио Главы Башкирии Каринэ Хабирова дала первое интервью
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: