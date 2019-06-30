В Ишимбайском районе у подножия Торатау построят мемориальный комплекс «Камень родов»
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В Башкирии планируется построить мемориальный комплекс «Ырыуҙар ташы» («Камень родов»). Он появится у подножия шихана Торатау, сообщает сайт Newsbash.ru.
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«Я сделаю всё для того, чтобы мы жили дружно, богато и счастливо», – подчеркнул он.
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