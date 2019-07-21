4 августа в Уфе пройдет костюмированный карнавал
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4 августа в Уфе на площади Колеса обозрения «Седьмое небо» пройдет костюмированный карнавал, сообщает сайт Newsbash.ru.
Праздник начнется в 13:30. Кроме карнавала здесь также пройдут различные мастер-классы, эстафеты и конкурсы.
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