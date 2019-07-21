4 августа в Уфе пройдет костюмированный карнавал

4 августа в Уфе на площади Колеса обозрения «Седьмое небо» пройдет костюмированный карнавал, сообщает сайт Newsbash.ru.



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На карнавал необходимо прийти в необычном образе. Жюри будет оценивать костюмы по следующим номинациям: «Загадка маскарада», «Всей семьей на маскарад» (для многодетных семей), «Супер-коллектив маскарада», «В гостях у сказки», «Мы из будущего», «По следам предков», а также «Братья наши меньшие». Победителя ждет главный приз – гироскутер.Праздник начнется в 13:30. Кроме карнавала здесь также пройдут различные мастер-классы, эстафеты и конкурсы.