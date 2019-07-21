Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » 4 августа в Уфе пройдет костюмированный карнавал

4 августа в Уфе пройдет костюмированный карнавал

Добавлено: 21.07.19
Просмотров: 120
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
4 августа в Уфе пройдет костюмированный карнавал

4 августа в Уфе на площади Колеса обозрения «Седьмое небо» пройдет костюмированный карнавал, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Уфе пройдет ярмарка для садоводов и фермеров "Ягодное лукошко"

Читайте также:

В Уфе пройдет ярмарка для садоводов и фермеров "Ягодное лукошко"
На карнавал необходимо прийти в необычном образе. Жюри будет оценивать костюмы по следующим номинациям: «Загадка маскарада», «Всей семьей на маскарад» (для многодетных семей), «Супер-коллектив маскарада», «В гостях у сказки», «Мы из будущего», «По следам предков», а также «Братья наши меньшие». Победителя ждет главный приз – гироскутер.

Праздник начнется в 13:30. Кроме карнавала здесь также пройдут различные мастер-классы, эстафеты и конкурсы.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Уфе пройдет фестиваль «Семейное счастье»
Общество
В Уфе пройдет фестиваль «Семейное счастье»
Программа Дня города в Уфе 12 июня 2019 года
Общество
Программа Дня города в Уфе 12 июня 2019 года
«День 1000 велосипедистов» в Уфе пройдет 26 мая
Общество
«День 1000 велосипедистов» в Уфе пройдет 26 мая
25 августа в Уфе пройдет фестиваль «Молочная страна 2018»
Общество
25 августа в Уфе пройдет фестиваль «Молочная страна 2018»
В Уфе на Курбан-байрам пройдет мусульманский фестиваль
Общество
В Уфе на Курбан-байрам пройдет мусульманский фестиваль
В Бурзянском районе пройдет фестиваль меда «Бурзян»
Общество
В Бурзянском районе пройдет фестиваль меда «Бурзян»
В Уфу приедет проект «Дом-2»
Это интересно
В Уфу приедет проект «Дом-2»
В Уфе пройдет День цветов
Общество
В Уфе пройдет День цветов
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: