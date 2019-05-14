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В Башкирии рассказали о причинах низкой рождаемости в регионе

Добавлено: 14.05.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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В Башкирии рассказали о причинах низкой рождаемости в регионе

В Башкирии продолжается тенденция к снижению рождаемости. Согласно статистике, за первые три месяца 2019 года в республике на свет появилось 10 446 детей. Это на 1 145 младенцев меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает сайт Newsbash.ru.

По мнению и.о. министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, низкая рождаемость обусловлена двумя причинами: переходом к малодетной модели семьи и ухудшением возрастной структуры рожениц.

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Если с первой причиной все относительно понятно – с нежеланием заводить детей Минздраву бороться трудно, вторая причина – прямая забота медиков. От возраста роженицы во многом зависит течение беременности – чем старше будущая мама, тем больше риск осложнений. А так в Башкирии, как и во всем мире, рожать стали позже (средний возраст мам – 29 лет), уровень развития службы родовспоможения должен быть выше, чтобы сохранять беременность даже в зрелом возрасте.

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