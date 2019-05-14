В Башкирии рассказали о причинах низкой рождаемости в регионе
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В Башкирии продолжается тенденция к снижению рождаемости. Согласно статистике, за первые три месяца 2019 года в республике на свет появилось 10 446 детей. Это на 1 145 младенцев меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает сайт Newsbash.ru.
По мнению и.о. министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, низкая рождаемость обусловлена двумя причинами: переходом к малодетной модели семьи и ухудшением возрастной структуры рожениц.
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