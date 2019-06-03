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В Башкирии создают медицинский Центр добровольчества

Добавлено: 03.06.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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В Башкирии создают медицинский Центр добровольчества

На базе Республиканского центра медицинской профилактики (РЦМП) создают Центр добровольчества, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Волонтеры будут оказывать методическую помочь образовательным учреждениям, подведомственным Минздраву РБ, и некоммерческим организациям, работающим в сфере охраны здоровья. Также центр будет готовить научно обоснованные предложения по совершенствованию системы подготовки добровольцев и аналитические материалы. Руководителем нового ведомства назначен Рифмир Хасанов, главный врач РЦМП. До 10 августа ему поручено представить план работы центра и форму учетно-отчетной документации.

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