В Башкирии создают медицинский Центр добровольчества
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На базе Республиканского центра медицинской профилактики (РЦМП) создают Центр добровольчества, сообщает сайт Newsbash.ru.
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