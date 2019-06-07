Дорожники приступили к ремонту Бирского тракта
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В Уфе стартует ремонт дорожного полотна по Бирскому тракту. Сегодня, 7 июня, рабочие приступят к фрезерованию асфальтобетонного покрытия, сообщили в мэрии.
Водителей призывают к осторожности при движении по указанной улице. Следует соблюдать скоростной режим и выполнять требования дорожных знаков, сообщает сайт Newsbash.ru.
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