Дорожники приступили к ремонту Бирского тракта

В Уфе стартует ремонт дорожного полотна по Бирскому тракту. Сегодня, 7 июня, рабочие приступят к фрезерованию асфальтобетонного покрытия, сообщили в мэрии.





Водителей призывают к осторожности при движении по указанной улице. Следует соблюдать скоростной режим и выполнять требования дорожных знаков, сообщает сайт Newsbash.ru.

Сейчас в Уфе ремонт идет на 9 участках: на проспекте Октября (от площади Володарского до улицы 50 лет СССР), Комарова (от Тоннельной до Конституции), Владивостокской (от 8 Марта до Революционной), Матвея Пинского и Новочеркасской (от Кемеровской до Льва Толстого), Ленина (от бульвара Ибрагимова до Вокзальной), Бакалинской (от Степана Кувыкина до Менделеева), а также дорогах Уфа-Аэропорт и Уфа-Шакша.