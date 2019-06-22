В Башкирии победителям конкурса «Лучший многоквартирный дом» выделят премии
В Башкирии ежегодно проводится конкурс «Лучший многоквартирный дом». В этом году на премирование победителей выделят 10 млн рублей. Соответствующий документ подписал руководитель республики Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.
Деньги поделят между 17 районами и городами:
- в администрацию Белебеевского района направят 200 тысяч рублей;
- Дюртюлинского – 400 тысяч рублей;
- Ермекеевского – 100 тысяч рублей;
- Илишевского – 200 тысяч рублей;
- Ишимбайского – 1 млн 400 тысяч рублей;
- Калтасинского – 100 тысяч рублей;
- Туймазинского – 1 млн 400 тысяч рублей;
- Уфимского – 500 тысяч рублей;
- Учалинского – 900 тысяч рублей;
- Чишминского – 100 тысяч рублей;
- Агидели – 400 тысяч рублей;
- Кумертау – 700 тысяч рублей;
- Нефтекамска – 100 тысяч рублей;
- Октябрьского – 400 тысяч рублей;
- Салавата – 1 млн 200 тысяч рублей;
- Стерлитамака – 100 тысяч рублей;
- Уфы – 1 млн 800 тысяч рублей.