В Башкирии победителям конкурса «Лучший многоквартирный дом» выделят премии

В Башкирии ежегодно проводится конкурс «Лучший многоквартирный дом». В этом году на премирование победителей выделят 10 млн рублей. Соответствующий документ подписал руководитель республики Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.





Деньги поделят между 17 районами и городами:

- в администрацию Белебеевского района направят 200 тысяч рублей;

- Дюртюлинского – 400 тысяч рублей;

- Ермекеевского – 100 тысяч рублей;

- Илишевского – 200 тысяч рублей;

- Ишимбайского – 1 млн 400 тысяч рублей;

- Калтасинского – 100 тысяч рублей;

- Туймазинского – 1 млн 400 тысяч рублей;

- Уфимского – 500 тысяч рублей;

- Учалинского – 900 тысяч рублей;

- Чишминского – 100 тысяч рублей;

- Агидели – 400 тысяч рублей;

- Кумертау – 700 тысяч рублей;

- Нефтекамска – 100 тысяч рублей;

- Октябрьского – 400 тысяч рублей;

- Салавата – 1 млн 200 тысяч рублей;

- Стерлитамака – 100 тысяч рублей;

- Уфы – 1 млн 800 тысяч рублей.