В Башкирии из-за недостоверных данных возникла путаница с начислением платежей за вывоз ТБО

Замминистра природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов заявил, что путаница с начислением платежей за вывоз ТБО в республике ликвидируется медленно, сообщает сайт Newsbash.ru.





По его словам, она возникла из-за того, что в базах данных регоператоров остались недостоверные данные. При этом он отметил, что восстановить актуальную информацию помогают сами жители – с помощью их заявлений в базу вносятся данные о прописке и месте жительства.

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Напомним, с этого года плата за вывоз ТБО в Башкирии рассчитывается исходя из показателей на душу населения. В городах сумма не должна превышать 70 рублей.Кстати, замминистра отметил, что в целом по республике собираемость пока «недостаточно высокая».