В Башкирии из-за недостоверных данных возникла путаница с начислением платежей за вывоз ТБО
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Замминистра природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов заявил, что путаница с начислением платежей за вывоз ТБО в республике ликвидируется медленно, сообщает сайт Newsbash.ru.
По его словам, она возникла из-за того, что в базах данных регоператоров остались недостоверные данные. При этом он отметил, что восстановить актуальную информацию помогают сами жители – с помощью их заявлений в базу вносятся данные о прописке и месте жительства.
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