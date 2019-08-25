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В Башкирии из-за недостоверных данных возникла путаница с начислением платежей за вывоз ТБО

Добавлено: 25.08.19
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Рубрика: Общество / ЖКХ
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В Башкирии из-за недостоверных данных возникла путаница с начислением платежей за вывоз ТБО

Замминистра природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов заявил, что путаница с начислением платежей за вывоз ТБО в республике ликвидируется медленно, сообщает сайт Newsbash.ru.

По его словам, она возникла из-за того, что в базах данных регоператоров остались недостоверные данные. При этом он отметил, что восстановить актуальную информацию помогают сами жители – с помощью их заявлений в базу вносятся данные о прописке и месте жительства.

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Напомним, с этого года плата за вывоз ТБО в Башкирии рассчитывается исходя из показателей на душу населения. В городах сумма не должна превышать 70 рублей.Кстати, замминистра отметил, что в целом по республике собираемость пока «недостаточно высокая».Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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