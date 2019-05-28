В Башкирии действуют телефоны "горячей линии" по вопросам ЕГЭ
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии в период проведения ЕГЭ проходит специальная «горячая линия». Ее запустило Министерство образования РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.
Проконсультироваться по вопросам проведения выпускных экзаменов можно по номерам: 8 (347) 218-03-81, 8 (347) 218-03-28.
Кроме того, жители республики могут позвонить на «горячую линию» Рособрнадзора по номеру +7 (495) 984-89-19 или по телефону доверия ЕГЭ: +7 (495) 104-68-38.
Читайте также
Образование
Стало известно в каких районах Башкирии чаще всего нарушают ЕГЭ
Общество
Пожаловаться на вывоз мусора теперь можно позвонив по горячей линии
Общество
В Башкирии действует горячая линия для обманутых туроператором «Жемчужная река» туристов
Общество
В Башкирии работают телефоны «Горячей линии» по вопросам утилизации ТКО
Потребитель
В Башкирии можно будет пожаловаться на плохие услуги такси
Общество
В Башкирии обманутые дольщики могут обратиться по созданной горячей линии
Образование
В Башкирии открыта «горячая линия» по безопасности школьных товаров
Образование
21 ноября Рособрнадзор проведет онлайн-консультации для студентов и выпускников школ, где будут рассмотрены вопросы контроля качества вузов