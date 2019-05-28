В Башкирии действуют телефоны "горячей линии" по вопросам ЕГЭ

В Башкирии в период проведения ЕГЭ проходит специальная «горячая линия». Ее запустило Министерство образования РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.



Проконсультироваться по вопросам проведения выпускных экзаменов можно по номерам: 8 (347) 218-03-81, 8 (347) 218-03-28.



Кроме того, жители республики могут позвонить на «горячую линию» Рособрнадзора по номеру +7 (495) 984-89-19 или по телефону доверия ЕГЭ: +7 (495) 104-68-38.