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В Башкирии учреждены гранты молодым учителям в размере 600 тысяч рублей

Добавлено: 11.06.19
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Рубрика: Общество / Образование
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В Башкирии учреждены гранты молодым учителям в размере 600 тысяч рублей

В Башкирии учреждены гранты молодым учителям. Соответствующий указ подписал врио главы республики Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.

Радий Хабиров подписал указ об учреждении денежных грантов молодым ученым

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Как следует из документа, с 1 июля 100 сельских учителей могут претендовать на 600 тысяч рублей. В частности, в конкурсе на соискание грантов могут принять участие педагоги до 35 лет, которые работают в школах в сельской местности больше двух лет.
«Их выдвижение осуществляют общеобразовательные организации и органы управления образованием муниципальных районов. Срок подачи документов на конкурс – ежегодно до 1 августа», – добавили в пресс-службе правительства РБ.

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