В Башкирии учреждены гранты молодым учителям в размере 600 тысяч рублей
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии учреждены гранты молодым учителям. Соответствующий указ подписал врио главы республики Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Их выдвижение осуществляют общеобразовательные организации и органы управления образованием муниципальных районов. Срок подачи документов на конкурс – ежегодно до 1 августа», – добавили в пресс-службе правительства РБ.
Читайте также
Образование
В Башкирии средний возраст школьного учителя близится к предпенсионному
Экономика
В Башкирии специалистам АПК со средним образованием повысят сумму субсидии до 500 тыс. рублей
Политика
В Башкирии на гранты главы РБ выделяется 50 млн рублей
Образование
В Башкирии поддержат сельских учителей: каждый год 100 лучших получат по 600 тысяч рублей
Образование
Радий Хабиров подписал указ об учреждении денежных грантов молодым ученым
Общество
В Башкирии стартует конкурс на получение грантов главы республики
Образование
Президент России предложил награждать лучших учителей премией в 200 тысяч рублей
Общество / Культура
В Башкирии творческие коллективы смогут получить крупные гранты