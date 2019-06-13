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В Башкирии утвердили план ликвидации очередей в детсады

Добавлено: 13.06.19
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Рубрика: Общество / Образование
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В Башкирии утвердили план ликвидации очередей в детсады

В Башкирии к 2021 году ликвидируют очередь в детские сады. План мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет опубликован на сайте правовой информации, сообщает сайт Newsbash.ru.

Согласно документу, в 2019-2020 годы в республике планируется создать 6 484 места за счет строительства, реконструкций зданий, капитального ремонта и внедрения альтернативных форм дошкольного образования. По состоянию на 1 января этого года в детсадах обучаются 39 964 ребенка, еще 81 709 детей стоят в очереди на получение места.Детские сады будут построены в следующий населенных пунктах:

В Башкирии сократят очереди в детсады

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В Башкирии сократят очереди в детсады
- Уфа – в Инорсе на 340 мест, в поселке Максимовка на 195 мест, в микрорайоне Дема-6 на 240 мест, по Железняцкой, 35 на 240 мест, в микрорайоне Яркий озеро Кустаревское на 180 мест, в микрорайоне Сипайлово, 1а на 215 мест, в Сипайлово, 2 на 190 мест;
- Благовещенск – на 220 мест;
- Давлеканово – на 110 мест, по улице Западная, 34 на 130 мест;
- Дюртюли – по Шаймуратова, 10а на 220 мест;
- Кумертау – в селе Маячный на 150 мест;
- Нефтекамск – на 260 мест;
- Стерлитамак – в микрорайоне 7Б Западный на 90 мест, в микрорайоне 4А Западный на 250 мест;
- Туймазы – по улице Островского на 260 мест;
- Белебеевский район – в Белебее по улице Горохова на 150 мест, в селах Абзаково и Инзер на 140 мест каждый;
- Белокатайский район – в селе Емаши на 95 мест;
- Бураевский район – в селе Бураево на 95 мест;
- Зианчуринский район – в селе Тазларово на 60 мест;
- Иглинский район – в микрорайоне Звездный на 260 мест;
- Илишевский район – в селе Рсаево на 50 мест;
- Краснокамский район – в селе Куяново на 95 мест;
- Мечетлинский район – в селе Большеустьинское на 140 мест;

- Салаватский район – в селе Малояз на 95 мест, в селе Янгантау на 190 мест, в селе Лаклы на 40 мест;
- Стерлитамакский район – в селе Загородный на 139 мест;
- Уфимский район – в селах Зубово и Дмитриевка на 260 мест каждый, в селе Алексеевка на 220 мест, в Миловке на 180 мест, на пересечении Кавдивизии и бульвара героев Труда в населенном пункте Баланово-Ново-Александровка на 110 мест, в селе Чесноковка на 160 мест;
- Чекмагушевский район – в селе Юмашево на 95 мест.

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