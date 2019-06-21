25 лучших педагогов Башкирии получили премию Главы республики
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В Башкирии лучшим учителям присудили премии главы региона. Соответствующее распоряжение накануне подписал руководитель республики Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.
В этом году высоких наград удостоены 25 педагогов, которые стали лауреатами межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы», а также республиканского конкурса «Учитель года Башкортостана» и проводимых в его рамках конкурсов «Учитель года русского языка и литературы», «Учитель года татарского языка и литературы» и «Молодой учитель года».
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