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25 лучших педагогов Башкирии получили премию Главы республики

Добавлено: 21.06.19
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Рубрика: Общество / Образование
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25 лучших педагогов Башкирии получили премию Главы республики

В Башкирии лучшим учителям присудили премии главы региона. Соответствующее распоряжение накануне подписал руководитель республики Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.

В этом году высоких наград удостоены 25 педагогов, которые стали лауреатами межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы», а также республиканского конкурса «Учитель года Башкортостана» и проводимых в его рамках конкурсов «Учитель года русского языка и литературы», «Учитель года татарского языка и литературы» и «Молодой учитель года».

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Так, среди учителей башкирского языка и литературы победила Гульшат Габитова из школы №7 Уфы, лауреатом конкурса «Учитель года Башкортостана – 2019» признали замдиректора по УВР, учителя экономики гимназии №47 имени Гайдара Уфы Ирину Хисматуллину, учителем года русского языка и литературы стала учитель Субханкуловской СОШ в Туймазинском районе Елена Бакиева, учителем года татарского языка и литературы признали учителя СОШ села Учпили Дюртюлинского района Айгуль Фархутдинову. Премию как победитель в конкурсе на звание «Молодой учитель года – 2019» получила учитель ИЗО лицея №160 Уфы Ангелина Тимирова.

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