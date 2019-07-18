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В Башкирии ощущается нехватка около 1,5 тысяч учителей

Добавлено: 18.07.19
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Рубрика: Общество / Образование
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В Башкирии ощущается нехватка около 1,5 тысяч учителей

В Башкирии не хватает более 1 500 школьных учителей. Об этом стало известно сегодня в ходе совещания в формате «Час образования». Оно прошло в Доме Республики, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как сообщил ректор БГПУ имени Акмуллы Салават Сагитов, больше всего республике нужны учителя иностранных языков, математики, русского языка и литературы, физики, химии и биологии. Кадровый дефицит острее всего ощущается в Уфе, Октябрьском, Стерлитамаке, Благовещенском и Стерлитамакском районах.

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Сагитов отметил, что в ближайшие годы проблема с нехваткой учителей будет лишь усугубляться.


«Через год-два в школы придут дети, родившиеся в самые пиковые по рождаемости годы. Число школьников увеличится более чем на 60 тысяч детей. Соответственно, потребуются учителя начальных классов, которых сегодня также не хватает, а потом и учителей среднего звена», – сообщил он.
Кроме того, сейчас каждый четвертый в республике школьный педагог – пенсионер. После доклада Сагитова Хабиров поручил организовать целевую подготовку будущих педагогов. Так студенты смогут получать материальную поддержку, а выпускники институтов – рабочие места в школах с обязательной обработкой не менее трех лет.Напомним, 100 сельских учителей каждый год могут претендовать на гранты в размере 600 тысяч рублей. Радий Хабиров учредил их 1 июля. Врио главы РБ предложил вручить их учителям на Республиканском августовском совещании по образованию.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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