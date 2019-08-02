В связи с переходом на пятидневное обучение Хабиров дал новое поручение главам районов и городов
Комментарии (0)
Загрузка...
С 1 сентября все школы в Башкирии по распоряжению Радия Хабирова переходят на пятидневное обучение. Суббота станет выходным, однако полную свободу школьнику не предоставят, сообщает сайт Newsbash.ru.
В связи с этим Хабиров потребовал от глав городов и районов перестроить субботние графики работы домов культуры и спортивных учреждений.
«У детей должно быть два выходных в неделю, а субботу надо сделать разгрузочным тематическим днём», – заявил врио главы РБ.
Читайте также
Образование
Радий Хабиров на очередном "Обрчасе" обсудил готовность школ к новому учебному году
Политика
Радий Хабиров поручил главам районов «навести порядок» на спортивных площадках и стадионах
Образование
Радий Хабиров в Аскинском районе посетил место строительства новой школы
Политика
Радий Хабиров обещал учинить главам муниципалитетов «разбор полетов»
Политика
Радий Хабиров: "Дружбанами" в среде глав муниципалитетов займутся правоохранительные органы"
Экономика
Бюджет Республики Башкортостан на 2019 год предложенный Радием Хабировым будет рассмотрен в Госсобрании
Политика
Радий Хабиров поручил организовать автобусы "Башавтотранса" из Акъяра до Уфы
Политика
Радий Хабиров обязал мэров привлекать федеральные средства для масштабных программ