В связи с переходом на пятидневное обучение Хабиров дал новое поручение главам районов и городов

С 1 сентября все школы в Башкирии по распоряжению Радия Хабирова переходят на пятидневное обучение. Суббота станет выходным, однако полную свободу школьнику не предоставят, сообщает сайт Newsbash.ru.



«У детей должно быть два выходных в неделю, а субботу надо сделать разгрузочным тематическим днём», – заявил врио главы РБ.

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По замыслу властей, этот день для школьника должен стать заполненным каким-то действием – спортом или культурными мероприятиями.В связи с этим Хабиров потребовал от глав городов и районов перестроить субботние графики работы домов культуры и спортивных учреждений.