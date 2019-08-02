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В связи с переходом на пятидневное обучение Хабиров дал новое поручение главам районов и городов

Добавлено: 02.08.19
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Рубрика: Общество / Образование
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В связи с переходом на пятидневное обучение Хабиров дал новое поручение главам районов и городов

С 1 сентября все школы в Башкирии по распоряжению Радия Хабирова переходят на пятидневное обучение. Суббота станет выходным, однако полную свободу школьнику не предоставят, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По замыслу властей, этот день для школьника должен стать заполненным каким-то действием – спортом или культурными мероприятиями.

В связи с этим Хабиров потребовал от глав городов и районов перестроить субботние графики работы домов культуры и спортивных учреждений.
«У детей должно быть два выходных в неделю, а субботу надо сделать разгрузочным тематическим днём», – заявил врио главы РБ.
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