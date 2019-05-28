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Скандальные чиновники Башкирии: кого и за что посадили за решетку

Добавлено: 28.05.19
Просмотров: 66
Рубрика: Общество / Человек и закон
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Скандальные чиновники Башкирии: кого и за что посадили за решетку

Башкирию то и дело сотрясают громкие уголовные дела. Мы решили вспомнить последние скандалы, связанные с местными чиновниками и бизнесменами 

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Министр Гурьев 
В апреле этого года в Уфе арестовали бывшего министра земельных и имущественных отношений Башкирии Евгения Гурьева. Главу ведомства, который к тому же был вице-премьером правительства, подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Гурьев отдал строительной компании «СУ-10» два земельных участка по цене в два раза ниже ее кадастровой стоимости. Вскоре после задержания экс-министра опустили под домашний арест. Расследование дела продолжается.

Прокурор Горбунов 
Дело бывшего заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова расследуется с прошлого года. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере – 10 млн рублей. В марте следователи узнали об еще одном эпизоде преступления, по их версии, ранее Горбунов получил еще 3 млн рублей в качестве незаконного вознаграждения.


Прокурор Гарифуллин
Рамиль Гарифуллин, бывший прокурор Советского района, фигурирует в деле Горбунова. В СК полагают, что он тоже регулярно получал взятки, а в мае стало известно еще об одной. Гарифуллин получил 550 тысяч рублей за перевод помощника прокурора в столицу.

Мэр Панченко 
Экс-глава ЗАТО Межгорье Виктор Панченко подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Дело против него возбудили в декабре прошлого года. Так как Межгорье имеет статус закрытого города, расследованием занимает отдельная структура СК.


Мэр Давлетов
Бывший глава администрации Нефтекамска Рашит Давлетов проходит главным подозреваемым по делу о превышении должностных полномочий. По данным СК, в 2015 году он незаконно передал начальнику местной полиции двухкомнатную служебную квартиру. Свою вину экс-мэр не признает.

Бизнесмен Смышляев
Бизнесмена из Уфы Андрея Смышляева задержали в Италии. Бывшего владельца сети шинных центров «Таганка» подозревают в преднамеренном банкротстве и мошенничестве. Смышляев находился в международном розыске с конца прошло года.

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